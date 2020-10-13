الخطوط الأفريقية تعلن استئناف الرحلات بين مدينتي طرابلس وبنغازي

أعلن المدير العام لشركة الخطوط الأفريقية م. خالد سويسي، عن تسيير رحلات ركاب منتظمة (امعيتيقة – بنينة – امعيتيقة) بواقع رحلتين أسبوعيًا بدءً من يوم 16 أكتوبر الجاري.

وأوضحت الشركة في خطاب موجه لرئيس مصلحة المطارات أن الرحلات ستتم بالطائرات من طراز A320 ، أو أية طائرة بديلة من نفس الطراز.

وأشارت الشركة في خطابها إلى أن تسيير الرحلات سيكون برحلة تدشينية يوم الجمعة المقبل الموافق 16 أكتوبر وفقا للمواعيد التالية:

(8u214 mji/ben 08:00 – 09:15)

(8u215 ben/mji 12:15 – 03:20)

وذكر الشركة أيضا بأن بداية تسيير الرحلات المنتظمة لنفس المطارات المشار إليها بواقع رحلتان أسبوعيا كل يوم اثنين، وجمعة اعتبارا من الجمعة الموافق 23 أكتوبر وفقا للمواعيد التالية:

(8u214 mji/ben 08:00 – 09:15)

(8u215 ben/mji 10:15 – 11:20)

جدير بالذكر أن الاجتماع الذي عقده نائب “المجلس الرئاسي” أحمد عمر معيتيق، مؤخرا مع رئيس “مصلحة المطارات” محمد بيت المال، بحث آليات التنسيق لاستئناف خطوط الطيران بين المنطقتين الشرقية والغربية بهدف تسهيل تنقل المواطنين، بحسب بيان على الحساب الشخصي لنائب “المجلس الرئاسي” على فيسبوك.

وأضاف بيان “معيتيق”: “كما تم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء التأكيد على أهمية إنشاء محطة ركاب مطار مصراتة والمشاريع المكملة لها” وفق قوله.

وسبق أن أعلن الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي قبل أيام، فتح الخطوط الجوية أمام الطيران المدني، في خطوة تهدف إلى حل أزمة المواصلات والتواصل بين أبناء الشعب الليبي.

ولفت المسماري، إلى أن القيادة العامة للجيش الليبي تتعهد بالالتزام بتسهيل عمل الطيران المدني وفتح المطارات في الجنوب الغربي والشرقي، بشرط هبوط الطائرات القادمة والمغادرة لهذه المطارات في مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي.

وأضاف المسماري إن “كل الطائرات المدنية يجب أن تخضع للتفتيش في مطار بنينا لضمان عدم نقل الإرهابيين”، حيث “تم نقل عشرات الآلاف من المرتزقة عبر مطارات الغرب الليبي”.

وأشار إلى أن استخدام مطار بنينا هو “إجراء مؤقت إلى حين تزويد المطارات الأخرى بالأجهزة الأمنية”.

وأوضح أن “على جميع خطوط الطيران الالتزام بهذه الإجراءات للمحافظة على استمرارها وسلامة البلاد من شر الإرهاب”.