بيت المال : “بركان الغضب” طالبت “السراج” بإشراكهم في الحوارات السياسية ونسبة معينة من المناصب السيادية

كشف آمر ما تسمى “غرفة عمليات سرت والجفرة” التابعة لمليشيات مصراتة، إبراهيم بيت المال، اليوم الثلاثاء، أن ما أسماهم بقادة ما تسمى بعملية بركان الغضب طالبوا أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة ورئيسه فائز السراج خلال اجتماع بينهم، بإشراك ممثلين عنهم في الحوارات السياسية وتوزيع المناصب السيادية العليا .. على حد وصفه .

وأوضح بيت المال، في تصريح صحفي، أن الاجتماع حضره وزير دفاع الوفاق صلاح الدين النمروش وما يسموا بآمرو المناطق العسكرية التابعين لحكومة الوفاق غير المعتمدة وتناولوا فيه مطالبات غرفة “سرت-الجفرة” ومتطلبات ما أسماه “العملية الحربية” .

وقال بيت المال، إن الجميع اتفقوا على اجتماع مع النمروش والمجلس الرئاسي لإتمام المطالبات، وعلى رأسها الاهتمام بالجرحى بشكل كبير وحلحلة مشاكلهم .

وبحسب وسائل إعلام موالية للوفاق، فقد تطرق الاجتماع إلى احتياجات الحرب المحتملة، في إشارة إلى المزاعم بالتحشيدات القائمة من الجيش في الشويرف والقرضابية والقريات وتمنهنت وقاعدة الجفرة .

وأضافت المصادرأن المطالب تضمنت أيضا تمثيل قوات البركان في المناصب السيادية العليا بنسبة معينة، مشيرة إلى أنهم عبروا عن استياءهم من الصراعات داخل أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة والفساد الكبير بالمؤسسات بدليل قرارات القبض الأخيرة، فضلا عن التقصير بخدمات المواطن وأبرزها الكهرباء.

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