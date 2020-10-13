رئاسة جامعة اجدابيا تشارك في جلسة حوارية مع البعثة الأممية

رئاسة جامعة اجدابيا تشارك في جلسة تحاورية للمباحثات عن كامل الملفات الليبية ترأسها ستيفاني ويليامز رئيس بعثة الامم المتحدة في ليبيا

في إطار اهتمام بعثة الأمم المتحدة بالجامعات وبالجانب الأكاديمي بدعم المقترحات والاراء وتلقي مختلف وجهات النظر حول ليبيا.

وبدعوة من السيدة ستيفاني ويليامز رئيس بعثة الامم المتحدة في ليبيا شارك مساء اليوم الاثنين الموافق 12_10_2020 رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور موسى المقريف صحبة العديد من الأكاديميين و رؤساء الجامعات جلسة تشاورية للمباحثات في الملفات والمسارات الليبية المقترحة من قبل بعثة الأمم المتحدة في مجالات عديدة منها السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية وغيرها.

وصرح المقريف أن الجلسة التشاورية توصلت الي العديد من المقترحات لدعم المقترحات التي تتتاسب والوضع الليبي

وأكد المقريف بأن النقاش توصل الي العديد من النقاط منها التاكيد على دعم حوار الليبي ليبي وكذلك مبادرة المستشار رئيس مجلس النواب وانهاء الانقسامات في ليبيا ونبذ مظاهر التسليح في البلاد.

كذلك تفكيك كافة التشكيلات و المليشيات في البلاد والسعي إلى تشكيل حكومة جديدة تكنوقراط مشكلة من جميع الأطراف تتواجد ضمن مدة زمنية معينة تكون مهمتها حلحلة مشاكل المواطن والإعداد للانتخابات وفق قاعدة دستورية والمصالحة الوطنية الشاملة.