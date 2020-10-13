رئاسة جامعة اجدابيا تشارك في جلسة حوارية مع البعثة الأممية

رئاسة جامعة اجدابيا تشارك في جلسة تحاورية للمباحثات عن كامل الملفات الليبية ترأسها ستيفاني ويليامز رئيس بعثة الامم المتحدة في ليبيا
في إطار اهتمام بعثة الأمم المتحدة بالجامعات وبالجانب الأكاديمي بدعم المقترحات والاراء وتلقي مختلف وجهات النظر حول ليبيا.
وبدعوة من السيدة ستيفاني ويليامز رئيس بعثة الامم المتحدة في ليبيا شارك مساء اليوم الاثنين الموافق 12_10_2020 رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور موسى المقريف صحبة العديد من الأكاديميين و رؤساء الجامعات جلسة تشاورية للمباحثات في الملفات والمسارات الليبية المقترحة من قبل بعثة الأمم المتحدة في مجالات عديدة منها السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية وغيرها.
وصرح المقريف أن الجلسة التشاورية توصلت الي العديد من المقترحات لدعم المقترحات التي تتتاسب والوضع الليبي
وأكد المقريف بأن النقاش توصل الي العديد من النقاط منها التاكيد على دعم حوار الليبي ليبي وكذلك مبادرة المستشار رئيس مجلس النواب وانهاء الانقسامات في ليبيا ونبذ مظاهر التسليح في البلاد.
كذلك تفكيك كافة التشكيلات و المليشيات في البلاد والسعي إلى تشكيل حكومة جديدة تكنوقراط مشكلة من جميع الأطراف تتواجد ضمن مدة زمنية معينة تكون مهمتها حلحلة مشاكل المواطن والإعداد للانتخابات وفق قاعدة دستورية والمصالحة الوطنية الشاملة.
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