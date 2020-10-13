اتفاقية لتنفيذ برنامج زراعة الأنسجة للأنواع والأصناف المهددة بالانقراض

أبرمت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بالحكومة الليبية، اتفاقية مع مركز البحوث الزراعية والحيوانية، للبدء في برنامج زراعة الأنسجة للأنواع والأصناف المهددة بالانقراض، كالعرعر الفينيقي وبعض أنواع التمور، على أن تنفذ البرنامج محطة الصفصاف البحثية.

يشار إلى أن محطة الصفصاف تم تنفيذ العديد من الأبحاث والتجارب فيها لتحسين إنتاج حبوب الشعير والقمح وبعض البقوليات، كما أنها تعتبر مركزا لطلبة الماجستير لتمكينهم وتزويدهم بالخبرة المطلوبة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا