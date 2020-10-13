بلدية بنغازي تستلم المواد الخارجية لمشروع تغذية الجزئين الشرقي والشمالي من منظومة “النهر الصناعي”

قامت بلدية بنغازي بإستلام معدات ومواد تنفيذ مشروع تغذية الجزء الشرقي والشمالي للبلدية بمياه الشرب من منظومة النهر الصناعي وتسليمها إلى شركة البناء والتشييد بإعتبارها الشركة المُنفذة للمشروع بعد أن تم توريدها عن طريق جهاز تنفيذ وإدارة جهاز مشروع النهر الصناعي بموجب عقد ما بين البلدية والجهاز بتمويل من لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي.

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني بشأن تنفيذ مشروع تغذية الجُزء الشرقي والشمالي للبلدية بمياه الشرب.

وشهد عملية التسليم رئيس غرفة العمليات والطوارئ بالبلدية مُنسق المشروع وعدد من مسؤولي جهاز إدارة وتنفيذ مشروع النهر الصناعي ومدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق فرع بنغازي.

وسيتم خلال المشروع استكمال تنفيذ مشروع خط مياه قطر (1000مم ) ابتدأ من تقاطع الطريق الدائري الخامس مع طريق المطار وحتى تقاطع الطريق الخامس مع شارع فلسطين حيث موقع غرفة تخفيض الضغط رقم (5) حيث من ضمن مكونات المشروع تنفيذ غُرفة تخفيض الضغط وتركيب المعدات الميكانيكية من محابس تخفيض ضغط ومحابس قفل وغيرها .

يذكر بأن هذا المشروع مُتوقف مايقرب عن عشرين سنة، وأن البلدية قامت بفتح اعتماد مُستندي لهذا المشروع الذي يهدف إلى تغذية الأحياء الواقعة شرق وشمال البلدية بمياه النهر الصناعي.



