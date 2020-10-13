بعد اكتشاف بيعه للسماسرة.. “الحرس البلدي” طبرق ينفذ دوريات لمتابعة عمل مستودعات غاز الطهي

تعمل إدارة جهاز الحرس البلدي بطبرق، على تنفيذ دوريات لمتابعة عمل مستودعات غاز الطهي بالمدينة، وذلك بعد ورود معلومات تفيد بمتاجرة بعض أصحاب المستودعات بالغاز وبيعه للسماسرة.

وبحسب تصريحات صحفية لرئيس وحدة الإعلام بجهاز الحرس البلدي طبرق مصطفى زاكي، أوضح خلالها أن جهاز الحرس لديه صفة مأمور الضبط القضائي، وسيحاسب كافة أصحاب مستودعات غاز الطهي الذين يتاجرون بالغاز ويبعونه لسماسرة الغاز.

وأشار “زاكي”، إلى أن هناك شكاوى كثيرة تصل إليهم من المواطنين بأن هناك مخالفات تحدث بمستودعات الغاز، لافتا بقوله “لهذا قمنا بتشكيل لجنة مهمتها متابعة مستودعات الغاز وضمان وصوله لمواطنين بشكل مباشر”.

ووجه “زاكي” تحذيرا لأصحاب المستودعات بضرورة الالتزام والتقيد بكافة الإجراءات التي وضعها المجلس التسييري لبلدية طبرق بحيث تصل الكمية كاملة للمواطنين.

جدير بالذكر أن مركز طبرق الطبي، كان قد كشف عن تفاصيل ما تم الاتفاق عليه، بعد لقاء رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية عبد الله الثني بمقر المجلس بمدينة بنغازي، وفد رفيع المستوى من بلدية طبرق متمثلاً في رئيس المجلس التسييري و مدير عام مركز طبرق الطبي و مدير أملاك الدولة ووكيل البلدية ومدير مشروعات البلدية والعلاقات العامة وبحضور وزير الحكم المحلي بالحكومة.

وبحسب إيجاز صحفى للمركز مؤخرا، فقد تم الاتفاق على 8 نقاط، أولها، الموافقة علي التحويل الفوري لمبلغ 22 مليون لصالح مشروعات البلدية من خدمات الضرائب، والموافقه علي تحويل مبالغ الضرائب الموجودة حالياً وتبويبها في شكل مشاريع، كما أعطى الثنى الإذن لبلديه طبرق علي المشروعات المتعثرة في وزاره الإسكان والمرافق.

وتمت الموافقة علي قيمه عشره مليون وأربعمائة في شكل تجهيزات ومعدات طبيه عاجلة ومنها جهاز ” الامراي ” لصالح مركز طبرق الطبي، وتسليم سيارتين إسعاف لمركز طبرق الطبي، والموافقة علي إنشاء مركز للحجر علي الأرض المتبرع بها المواطن بالمدينة، وكذلك مراجعة مشاريع المياه والصرف الصحي، والموافقة علي تعييين أطباء وعناصر طبية مساعدين .