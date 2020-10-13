أحمد الشارف: دول المغرب تلعب دورا محوريا في إعادة الأمن والاستقرار في ليبيا

بحث عضو مجلس النواب ”أحمد الشارف” خلال اتصالٍ هاتفي، مع أمين عام اتحاد المغرب العربي الدكتور ”الطيب البكوش” دعم تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا وسُبل التسوية السياسية للأزمة الليبية.

وأكد ”الشارف” في بيان له، على الدور الهام لدول المغرب في إعادة الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة ليبيا واستعادة دورها الفاعل في الاتحاد.

ومن جانبه، أكد الدكتور ”الطيب البكوش” على دعم اتحاد المغرب العربي لمجلس النواب ودعمه اللامحدود للأشقاء الليبيين للعبور بليبيا إلى بر الأمان.

كما أكد على التشاور المستمر بين دول الاتحاد من أجل دعم الحوار السياسي لإنهاء الأزمة الليبية ودعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتحقيق سلام دائم في ليبيا.