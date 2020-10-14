الخطوط الأفريقية تعلن استئناف الرحلات الجوية بين طرابلس وبنغازي اعتبارا من الجمعة

أعلنت الخطوط الجوية الأفريقية، أمس الثلاثاء، عن استئناف رحلاتها الجوية من طرابلس إلى مدينة بنغازي .

وأوضحت الشركة، منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك”، أنه سيتم تسير رحلة إفتتاحية يوم الجمعة المقبل الموافق 16 أكتوبر من طرابلس إلى بنغازي .

يذكر أن الاجتماع الذي عقده نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة أحمد معيتيق، مؤخرا مع رئيس مصلحة المطارات محمد بيت المال، بحث آليات التنسيق لاستئناف خطوط الطيران بين المنطقتين الشرقية والغربية بهدف تسهيل تنقل المواطنين، بحسب بيان على الحساب الشخصي لنائب المجلس الرئاسي على “فيسبوك” .

وسبق أن أعلن الناطق باسم الجيش أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي قبل أيام، فتح الخطوط الجوية أمام الطيران المدني، في خطوة تهدف إلى حل أزمة المواصلات والتواصل بين أبناء الشعب.

وأضاف المسماري أن كل الطائرات المدنية يجب أن تخضع للتفتيش في مطار بنينا لضمان عدم نقل الإرهابيين، حيث تم نقل عشرات الآلاف من المرتزقة عبر مطارات الغرب الليبي، مطالبا جميع خطوط الطيران بالالتزام بهذه الإجراءات للمحافظة على استمرارها وسلامة البلاد من شر الإرهاب .

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