دبلوماسي أرميني: 4 آلاف مرتزق سوري وصلوا إلى قره باخ قادمين من ليبيا وسوريا

أعلن سفير أرمينيا السابق لدى إيطاليا, سرغيس غازاريان، أمس الثلاثاء، أن نحو 4 آلاف مرتزق سوري موالين لتركيا من جبهة النصرة ولواء السلطان مراد وصلوا إلى إقليم قره باخ قادمين من ليبيا وسوريا، للقتال بجانب القوات الأذربيجانية .

وأوضح غازاريان، في تصريح صحفي أن وجود هؤلاء المرتزقة المناهضين للأرمن أمر خطير، بل وأكثر من ذلك إذا أخذنا في الاعتبار الوقف الاختياري لأنشطة الحرب الذي دعا إليه الأمين العام للأمم المتحدة بسبب وباء كورونا .

وجاء ذلك خلال مشاركة غازاريان مع 100 شخص في الاعتصام الذي نظمته الجالية الأرمينية أمام مقر مجلس النواب قصر “مونتي تشيتّوريو”، للمطالبة بوقف العدوان التركي الأذربيجاني.

وحذر غازاريان من خطورة أن دولة عضو في الناتو، وهي تركيا، تغذي انتشار الشبكات الإرهابية في منطقة لم تكن موجودة فيها أبدًا، في حين أن أذربيجان التي تتمتع بمصداقية شريك الطاقة لدى أوروبا تشهد وجود مقاتلين جهاديين بالقرب من طرق نقل الغاز .

واختتم الدبلوماسي الأرميني السابق تصريحه متسائلا: “أين مصداقية سياسات بعض الدول الأوروبية؟” .

يشار إلى أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون والرؤساء المشاركين لمجموعة أوسي مينسك “فرنسا، روسيا والولايات المتحدة”، كانوا أول من استنكر وجود هذه القوات الموالية لتركيا في إقليم قره باخ .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24