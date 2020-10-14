الحرس البلدي بطبرق: سنحاسب كل من تسول له نفسه بيع غاز الطهي للسماسرة

أفاد رئيس وحدة الإعلام بجهاز الحرس البلدي طبرق مصطفى زاكي، بورود معلومات إلى الجهاز تفيد بمتاجرة بعض أصحاب المستودعات في المدينة بغاز الطهي وبيعه للسماسرة.

وأوضح زاكي، في تصريحات صحفية، أن إدارة جهاز الحرس البلدي بالبلدية تعمل على تنفيذ دوريات لمتابعة عمل هذه المستودعات، مبينا أن جهاز الحرس لديه صفة مأمور الضبط القضائي، وسيحاسب كافة أصحاب مستودعات غاز الطهي الذين يتاجرون بالغاز ويبعونه لسماسرة الغاز.

وأشار زاكي، إلى أن هناك شكاوى كثيرة تصل إلى الحرس البلدي من المواطنين بأن هناك مخالفات تحدث بمستودعات الغاز، لافتا إلى تشكيل لجنة مهمتها متابعة مستودعات الغاز وضمان وصوله لمواطنين بشكل مباشر .

ووجه زاكي تحذيرا لأصحاب المستودعات بضرورة الالتزام والتقيد بكافة الإجراءات التي وضعها المجلس التسييري لبلدية طبرق بحيث تصل الكمية كاملة للمواطنين.

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