بعد نقل المرتزقة من ليبيا إلى قره باخ.. الخارجية الأرمينية: أذربيجان أصبحت منبرًا لتوسيع نفوذ تركيا وبؤرة للإرهاب

أكّد وزير الخارجية الأرميني زوراب مناتساكانيان، أن أذربيجان أصبحت منبرًا لتوسيع نفوذ تركيا وبؤرة للإرهاب الدولي في المنطقة وخارجها، وذلك في ظل استمرار تركيا بنقل المسلحين من سوريا وليبيا إلى إقليم قره باخ للقتال بجانب القوات الأذربيجانية . وأوضح مناتساكانيان، في تصريحات صحفية عقب اجتماع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أنّ نقل تركيا للمسلحين من سوريا وليبيا إلى قره باغ يؤدي إلى تصعيد النشاط الإرهابي في المنطقة وخارجها، مشيرا إلى أن سياسة تغذية وتشجيع المنظمات الإرهابية وتزويدها بممر إلى جنوب القوقاز محفوفة بموجة جديدة من العنف والنشاط الإرهابي ليس في المنطقة فقط، ولكن أبعد من ذلك، مطالبا بالعمل على وقف الأعمال العدائية.

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