المجلس البلدي غدامس يعلن قفل المدنية لمدة 3 أيام

أعلن المجلس البلدي غدامس، قفل المدينة لمدة ثلاثة أيام، بدءا من اليوم الأربعاء، الساعة 12 ظهرا، إلى غاية يوم السبت القادم الساعة 6صباحا.

وأوضحت البلدية في بيانٍ مشترك مع اللجنة المركزية لمجابهة جائحة كورونا، أن الحظر سيشمل إقفال المحلات التجارية بنفس المدة المحددة ويُستثنى من ذلك الصيدليات والمختبرات الطبية ومحلات بيع مياه الشرب.

وأشار بيان المجلس البلدي غدامس، إلى التأكيد على أصحاب المناسبات الاجتماعية والأعراس باتباع التعليمات الصادرة فيما يخص إقامة المناسبات الاجتماعية.

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