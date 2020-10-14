أبوبكرسعيد: العلاقة بين “الكبير” و “بومطاري” وصلت إلى حد القطيعة

شن عضو مجلس النواب الموازي أبوبكر أحمد سعيد، أمس الثلاثاء، هجوماً على محافظ المصرف المركزي طرابلس المقال الصديق الكبير .

وأوضح سعيد، في تصريحات صحفية، أن الكبير يعمل منفردًا، ودون مجلس إدارة موحد منذ انقسام المصرف إلى مصرفين، مبينا أن الصديق الكبير منذ ذلك الوقت لا يعترف بأي سلطة، وإجراءاته أصبحت أحادية الجانب .

وكشف أن العلاقة بين الكبير وحكومة فائز السراج ليست على المستوى المطلوب، بل سيئة أحيانًا، مبينا أنها وصلت إلى حد القطيعة بينه وبين وزير مالية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فرج بومطاري. وتابع أن ما أربك المشهد وأضعف أدوات المتابعة والرقابة، هو استمرار حكومة الوفاق غير المعتمدة باستخدام ترتيبات مالية سنوية مؤقتة للإنفاق على أبواب الميزانية لمؤسسات الدولة، مُعتبرًا ذلك أحد الأخطاء الإستراتيجية التي ارتكبتها، مما سبب ضعف التعاون بين المركزي و الوفاق غير المعتمدة .. على حد قوله .

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