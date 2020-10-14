الوضع الوبائي لفيروس كورونا في الدول المغاربية

سجّلت ليبيا، 1164 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 895 حالة إصابة جديدة و269 حالة مخالطة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 44985 إصابة.

وفي الدول المغاربية، أعلنت المغرب تسجيلها 3185 إصابة جديدة بكورونا خلال لترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 156 ألفا و946 حالة.

وفي الجزائر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 174 حالة إصابة جديدة، 110 حالات شفاء و9 وفيات، ليُصبح إجمالي الإصابات إلى 53 ألفا و399 حالة تتضمن 37 ألفا و492 حالة شفاء، 1818 حالة وفاة.

وفي موريتانيا، أعلنت فيها وزارة الصحة، تسجيل 4 إصابات جديدة، و23 حالة شفاء، بينما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الإصابات المؤكدة 7554 حالة، تتضمن 7297 حالة شفاء و163 حالة وفاة.

وفي تونس، أعلنت وزارة الصحة أن إجمالي الحالات المصابة المسجلة بلغت إلى 10 أكتوبر 32 ألفا و556 حالة، وإجمالي الوفيات ا 478 حالة، وبلغ عدد المرضى في أقسام العناية المركزة 138 مريضا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية