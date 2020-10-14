جهاز مكافحة الهجرة يعقد اجتماعه الثاني مع اللجنة الإيطالية

عقد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، الاجتماع الثاني للجنة الليبية الايطالية، المكلفة بتعديل مذكرة التفاهم في مجال الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وتهريب الوقود وأمن الحدود، المشكّلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم “496” لسنة 2020م، برئاسة رئيس الجهاز عميد المبروك عبد الحفيظ ميلاد رئيس اللجنة.

وحضر الاجتماع، كامل أعضاء اللجنة، مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية، وآمر جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ، ورئيس الفريق الوطني لأمن وإدارة الحدود، ومدير المكتب القانوني بوزارة الخارجية، مندوب مكتب وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية، رئيس قسم ايطاليا بوزارة الخارجية، ومدير إدارة المنظمات والتعاون الدولي بالجهاز، ورئيس مكتب الشؤون السرية بالجهاز.

وناقش الاجتماع، مشروع مذكرة التفاهم في مجال الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وتهريب الوقود وأمن الحدود، وما تضمنته من تعديلات وملاحظات، المقدمة من الجانب الإيطالي.

وأشارت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، إلى أن الحاضرون اتفقوا على إعداد مشروع مذكرة تفاهم متضمنة تحفظات واقتراحات الجانب الليبي، توطئة – لعرضها في الاجتماع القادم مع الجانب الايطالي، للخروج بصيغة موحدة تخدم مصالح البلدين، وتفضي لمعالجة شاملة لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وبما يكفل عدم المساس بسيادة الدولة الليبية على اراضيها.

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