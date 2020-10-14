تركيا تواصل تدريب مليشيات الوفاق على المعارك البحرية

كشفت مصادر صحفية، اليوم الأربعاء، أن ضباط أتراك يشرفون على تدريب المليشيات التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة على أسلحة ثقيلة تشمل دبابات M60 التركية، وزوارق حربية.

وأوضحت المصادر، نقلا عن مصدر عسكري، أن التدريبات التي انطلقت بداية الأسبوع الجاري شملت رماية بالأسلحة الثقيلة، وقيادة الزوارق الحربية، والقيام بعمليات إنزال بحري على الشواطئ الرملية.

وأضافت، أن التدريبات شملت أيضا الدبابة M60 التركية في معسكر كتيبة حمزة سابقًا في مدينة مصراتة، مشيرة إلى أن أنقرة ماضية في تجهيز قاعدة عقبة بن نافع “الوطية”، وميناء الخمس الذي تسعى لتحويله لقاعدة بحرية لها.

ومن جانبه، قال عبد الرحمن البوسيفي، محلل عسكري، إن تركيا ماضية في مشروعها العسكري في ليبيا الذي يهدف لتمكين الجماعات الإرهابية والمتطرفة من السيطرة على مفاصل الدولة.

وأضاف أن تدريب المرتزقة والمليشيات من قبل فريق عسكري تركي، لا يوحي، إلا بأن الخيار العسكري لازال قائما، خصوصًا وأن المعلومات المتداولة عن عمليات نقل السلاح التي تجريها تركيا أسبوعيا من مطار إسطنبول إلى قاعدة عقبة بن نافع “الوطية “.

وأكد أن تدريب المرتزقة على الإنزالات البحرية تؤكد أن الجزء الرئيسي من المعركة القادمة في البحر، والفرعي سيكون ميدانيا في الصحراء الواقعة بين مدينتي سرت ومصراتة بالمنطقة الوسطى.

وتابع البوسيفي أن تركيا انشغلت بحربها في القوقاز، لكنها ستعود حتمًا لليبيا التي تراها الغنيمة الكبرى التي ستنعش اقتصادها، لهذا فمسألة الاستعداد لها يجب أن تكون بديهية بالنسبة للجيش.

والأحد الماضي، أعلنت تركيا إجراء تدريبات لمليشيات حكومة الوفاق غير المعتمدة، في مدينة الخمس شرقي طرابلس، في إطار اتفاقيات التعاون العسكري والاستشارات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في 27 نوفمبر 2019.

وتحاول تركيا إطالة أمد الصراع في ليبيا بوضع عراقيل الواحدة تلو الأخرى، في سبيل عدم التوصل لحل للأزمة التي تعصف بالبلاد وتكبدها خسائر سياسية واقتصادية ضخمة، بغية الاستفادة من ثروات ليبيا .

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