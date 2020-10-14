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رئيس المباحث الجنائية يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استقبل رئيس جهاز المباحث الجنائية، العميد خالد بكرة، بمقر جهاز المباحث الجنائية، سفير الاتحاد الاوروبي لدى ليبيا، خوسيه أنطونيو والوفد المرافق له.

واستعراض بكرة مع السفير الأوروبي، جوانب التعاون والدعم خصوصاً في مجالات نزع الألغام ومخلفات الحرب، وجرائم تقنية المعلومات، ومكافحة الجريمة المنظمة وعدد من الإختصاصات الأخرى.

وأثني سفير الإتحاد الأوروبي على الدور الذي يقوم به جهاز المباحث الجنائية وتميزه في الأعمال ذات الطابع الفني والتقني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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