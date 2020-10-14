البكوش: التعايش مع كورونا ممكن لو التزمنا بالضوابط الاحترازية

أفاد رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا، الدكتور خليفة البكوش، بأن الوضع في ليبيا يُمكن فيه التعايش مع هذا الفيروس لو التزمنا بالضوابط الاحترازية.

وتطرق البكوش في مؤتمره الصحفي، إلى أن الانشطة المجتمعية في الآونة الأخيرة وفتح صالات الأفراح ومناسبات العزاء رغم المنع جعلتنا بدل النزول للدرجة الثالثة في معدل انتشار الوباء صعدنا للدرجة الرابعة بدرجتين.

وأشار رئيس اللجنة العلمية الاستشارية، أن الدوام في القطاع العام وصل إلى 81% وسيارات المواصلات والمطاعم والمقاهي ممن لم يلتزموا بالشروط كتوصيل المأكولات والمشروبات وإغلاق صالات الأكل أيضا، ساهمت في تزايد حالات الإصابة بالفيروس.

وكشف الدكتور خليفة البكوش، عن بعض التراخي من مسؤولي التعليم في وزارة التعليم خصوصا مع البدء في الامتحانات، مضيفا أن اللجنة لاحظت عدم انضباط بالضوابط الاحترازية في بعض المساجد تزامنا مع الإذن بفتح المساجد ولا نريد أن نضطر للرجوع للمربع الأول.

وحذّر رئيس اللجنة الاستشارية، بقوله: لو لم ننجح في الضبط وتشديد الجهات الأمنية والتعايش مع الفيروس بالضوابط الاحترازية سنضطر إلى الإغلاق الكامل.

وعن التحاليل، أوضح البكوش، أنها وصلت إلى 4500 “ونتطلع إلى زيادة هذا الرقم بالرغم من التكاليف الباهضة لتحليل الpcr حيث يكلف التحليل الواحد مالا يقل عن 200 دولار”.

وبالنسبة لتقليل الوفيات، أضاف البكوش، بأنه يكون بزيادة أماكن الفلترة والعزل والعنايات وقد وصلنا فيها إلى رقم كبير وصلنا حوالي 1400 سرير في اماكن موزعة على كامل تراب البلد.

وختم رئيس اللجنة الاستشارية: نحن في وضع إما نتعايش مع هذا المرض او ان لا نعيش وسنكون في وضع وبائي حرج.

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