ليبيا الان

افتتاح مختبر تحاليل فيروس كورونا بمستشفى بن جواد العام

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت إدارة مستشفى بن جواد العام، افتتاح مختبر تحاليل الكوفيد 19 بالمستشفى.

وأوضحت المستشفى، أن المختبر يأتي بدعم من وزارة الصحة و مركز البحوث، وذلك بعد توفير جهاز PCR وكافة المواد التشغيلية اللازمة له.

وأشارت إدارة مستشفى بن جواد العام، أن المختبر باشر بشكل فعلي في تحليل عدد من العينات، بسواعد وطنية من شباب المنطقة والذين تلقو دورات تدريبية في هذا المجال خلال الفترة الماضية.

وأضاف المستشفى، أن الجهاز الموجود متطور ويستقبل 96 عينة في الساعتين و اظهار النتيجة بعد ساعتين فقط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك