افتتاح مختبر تحاليل فيروس كورونا بمستشفى بن جواد العام

أعلنت إدارة مستشفى بن جواد العام، افتتاح مختبر تحاليل الكوفيد 19 بالمستشفى.

وأوضحت المستشفى، أن المختبر يأتي بدعم من وزارة الصحة و مركز البحوث، وذلك بعد توفير جهاز PCR وكافة المواد التشغيلية اللازمة له.

وأشارت إدارة مستشفى بن جواد العام، أن المختبر باشر بشكل فعلي في تحليل عدد من العينات، بسواعد وطنية من شباب المنطقة والذين تلقو دورات تدريبية في هذا المجال خلال الفترة الماضية.

وأضاف المستشفى، أن الجهاز الموجود متطور ويستقبل 96 عينة في الساعتين و اظهار النتيجة بعد ساعتين فقط.

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