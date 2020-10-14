مخازن جهاز الإمداد الطبي بطرابلس تستلم  لقاح ” الروتا الرئوي”

استلمت مخازن جهاز الإمداد الطبي طرابلس، الشحنات الخاصة بتطعيمات الأطفال وعدد 4 حاويات 40 قدم مبردة، تحوي لقاح كل من “الروتا، الرئوي”، بعد وصولها من مطار مصراتة واستكمال أجراءتها التفتيشية والرقابية من قبل قسم التسريح الجمركي التابع للجهاز.

واستلم الشحنة، أمين مخزن الحلقة الباردة الدكتور عبدالمنعم العوزي، وعضو لجنة الفحص والاستلام ناصر رباب، اللذان أكدا بأنها ستعمل على سد العجز في تطعيمات أعمار كل من ” الشهرين ، الأربعة أشهر، الستة أشهر”، التي سجل بها نقصاً خلال الأسابيع الماضية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال- طرابلس”.

وكانت مخازن الجهاز قد استلمت خلال اليومين الماضيين عدد “3” حاويات تضم لقاح ” الروتا ، الرئوي” في خطوة يهدف من خلالها الجهاز توفير التطعيمات لجميع الفئات العمرية من أجل سد العجز الحالي والعمل على عدم تسجيل أي نقص فيها مستقبلاً.

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