باشاغا: ليبيا جاهزة لاتفاق سياسي شامل يجمع كل الليبيين

اعتبر وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فتحي باشاغا أن ليبيا جاهزة الآن لإعلان اتفاق سياسي يشمل كل الليبيين، مؤكدا أن نتائج ومخرجات اللقاءات الخارجية بين الفرقاء خير دليل على ذلك.

وأوضح المكتب الإعلامي لباشاغا في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن باشاغا التقى رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه أنطونيو ساباديل في طرابلس، مبينا أن باشاغا أعرب عن تتطلع ليبيا إلى دعم دول الإتحاد الأوروبي لها في كافة المجالات وخاصةً الخدمية منها .

وأضاف باشاغا أن الليبيين يتطلعون إلى قيادة سياسية واحدة تخرج بالبلاد إلى بر الأمان بعيداً عن أي جهوية أو مناطقية .

ومن جانبه، أعرب السفير الأوروبي عن أمله في عودة زمام الأمور لليبيين دون أي تدخل خارجي. كما استعرض الجانبان ملف التعاون الأوروبي الليبي في كافة المجالات وخاصة التعاون الإيطالي الليبي في ملف الهجرة.

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