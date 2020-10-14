“لمن يُشكّك في خطورة كورونا”.. إقرأ قصة “توني غرين”

مع بدايات انتشار فيروس كورونا، البعض شكّك في وجوده وخطورته، ومارس حياته بشكلٍ عاديّ، كما فعل المواطن الأمريكي “توني غرين”، الذي دعى أقرباء لهُ في لقاء عائلي، تسبّب في إصابة العديد من الذين حضروا هذا اللقاء.

وأعلن توني غرين، ندمه بسبب هذا اللقاء، داعيا قناة “CNN” التي تحاورت معه، نشر قصته لتكون عِبرة لمن ما زال يُشكّك في فيروس كورونا وتهديده للبشر.

وبعد أن ثبُتت إصابة ثمانية أشخاص من الذين حضروا اللقاء العائلي، وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا، إلى 14 إصابة، من بينهم غرين وشريكه ووالديهما.

وأوضح توني غرين، الذي يعيش في تكساس، أن الأطباء أنقذوه من الإصابة بسكتة دماغية، وتم نقل والد زوجته إلى المستشفى وبعد تحسّنه عاد إليه المرض بشدّة وفي نهاية الأمر لم تفلح أجهزة التنفس الصناعي من إنقاذه وتوفّى.

ونشرت صحيفة “واشنطن بوست”، مقالا كتب فيه غرين، أن والد زوجة توني غرين، رحل دون وداع.

وأوضح المقال: “لقد رحل للتو، يبدو الأمر كما لو أن العالم ابتلعه، لم يكن بالإمكان حضور إلا 10 أشخاص الجنازة”، وفقا لما نقله موقع الحرة الأمريكي.

وأشار توني غرين: “إن الشعور الذي ينتابني يشبه ما يمكن أن يشعر به السائق المخمور إذا قتل عائلته.. كان ذلك غير مقصود، كان ذلك منزلي، هذا هو المكان الذي حدث فيه كل شيء، لذلك، هناك شعور قاتل بالمسؤولية.”

وتحسّر توني غرين بقوله: “كم عدد الأشخاص الذين كانوا سيمرضون إذا لم أقم باستضافة عطلة نهاية الأسبوع تلك؟ واحد؟ ربما اثنين؟”

ودعا غرين، بإقامة الحفلات في الخارج، إن أمكن: “أعتقد أن لديك سببًا للخوف من ذلك. أعتقد أنه ربما يجب عليك التريث قبل الاحتفال هذا العام”.

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