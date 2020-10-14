«العكروت»: لو اتفقتم على هذه «البنود الثلاثة» غدا ستحل أزمة ليبيا

قال محمد خليفة العكروت، سفير ليبيا الأسبق لدى سلطنة عمان والبحرين، إن “من حق أي ليبي أن يرشّح نفسه، سواء للسلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية، فقط أن يكون ليبياً”.

وأضاف «العكروت» في منشور عبر حسابه على «فيسبوك»، يجب أن “يتعهد الجميع بأن يحترموا ما تسفر عنه نتائج الصندوق”، لافتًا إلى أهمية أن لا “يتدخل مخلوق، أي كان في عملية الانتخابات ، ولا يقف أحد بسلاحه أمام مقرات الانتخابات”.

وتابع؛ “اؤكد لكم لو اتفقتم على هذه البنود الثلاثة، غداً ستحل أزمة البلاد”، مردفًا “لكن المشكلة تكمن في (لا مكان)، هذا الإقصاء المبني على النسبية هو السوس الذي يفتت كل مساعي الاتفاقات”.

وأوضح «العكروت» “أنت حينما تقول (لا مكان) هل استشرت الشعب في مجمله، أم هو قرارك الخاص؟ لا إقصاء لأي كان إلا من يقرر الشعب اقصاءه عن طريق الصندوق”، مستطردًا “الاقصاء المسبق هو سرّ البلاء ومكمن الداء”.