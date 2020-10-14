ليبيا الان

«دردور» من إسطنبول: أنصار «القذافي» في حالة «تبعية مع إسرائيل»

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم فرج دردور، والذي تقدمه قنوات «الإخوان» بوصفه «محلل سياسي وباحث»، أن «القذافي»، كان يحكم ليبيا بـ«الحديد والنار» من طرابلس، على حد قوله.

وقال دردور في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “القذافي كان يحكم ليبيا بالحديد والنار من طرابلس، ويسمي برقة على بياناته”، بحسب تعبيره.

وأضاف “سؤالي لأعوان النظام السابق، لو قدر لكم العودة للحكم بأي شكل، فهل ستوجهون أنصاركم للقضاء على «التمرد» في المنطقة الشرقية، وستحرمون ذكر تسمية برقة لتعود باسم البيان الأول، وخاصة أن القذافي حاول فعل ذلك ودمرت قواته فرنسا؟”، وفقا لادعائه.

وتابع “هل ستكملون مشواره، أم أنكم «خنتوه» و«انتهى أمره»؟، والدليل أنكم تشاركون في «التمرد» من شرق البلاد وتسمون برقة، فكيف ستوفقون بين «خيانتكم» لقائدكم بمساهمتكم في «تقسيم الوطن»، وكونكم تتباكون على نظامه الوحدوي، أضف إلى ذلك أنكم في حالة «تحالف» مع إسرائيل بتبعيتكم لـ«حفتر»”، على حد زعمه.

واستطرد “القصد من أنتم أنصار القذافي؟ هل أنتم مجرد «سراق ومفسدون في الأرض» ولهذا اجتمعتم مع «القذافي» ومن بعده «حفتر»؟. اتباع النظام السابق جاوب أنت وإياه”، بحسب وصفه.

الوسوم

إسرائيل الإخوان القذافي تركيا دردور طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • انت مهبول يادلدول انظر حولك فى اسطنبول تجد علاقات متميزة بين سيدك المعتوه واسرائيل والقنوات المسعورة التى تسمح لك بالنباح مقابل حفنة دولارات تدفعها قطرائيل ويشرف على هذه القنوات الصهيونى عزمى بشارة عضو الكنيست الاسرائيلى والمستشار الاعلامى لامير قطر القذر .

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  • يادردور الكلب انت اخوانى حقير تقلب الحقائق وتنسب بلاويكم لمن يعاديكم فالمشير خليفة حفتر احد ابطال حرب اكتوبر وحاصل على اعلى وسام وكانت مشكلة القذافى مع السادات انه قام بالتطبيع مع اسرائيل ولانك جاهل وغبى فالمشير خليفة حفتر هو قائد الجيش الوطنى بتكليف من مجلس نواب الشعب وبنصاب قانونى وليس متمردا مثل السراج الذى اغتصب السلطة منفردا بالمخالفة لاتفاق الصخيرات وحتى بعد انتهاء صلاحيته والجيش الوطنى هو من منع المعتوه من احتلال الموانئ وابار النفط بدعم من خير اجناد الارض والجيش الوطنى يمثل كل ليبيا وليس المنطقة الشرقية ويسيطر على اقليمى برقة وفزان بالكامل وجنوب اقليم طرابلس وسرت والهلال النفطى وقريبا سيسيطر على كل شبر فى ليبيا ان سلما او حربا ولا مكان للخوان فالمتغطى باردوغان عريان فهو يتسول الان رضا مصر لان اردوغان يغرق الان

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  • وانت يادردور تابع لمين انظر لنفسك فى المرآة ترى كلب مسعور ينبح لحساب وكلاء اسرائيل فى تركيا وقطر وانظر حولك ترى بيوت دعارة مقننة حسب الشريعة الاخوانية التى تبيح جهاد النكاح فى سبيل المرشد وبماركة مشاخخ الاخوان .
    اما الشهيد معمر القذافى فمعروف عدائه الشديد لاسرائيل ودفع حياته ثمنا لذلك اما انت ياحقير فبعت نفسك للشيطان اردوغان الذى يقمع شعبه وجعل تركيا اسوأ دول العالم فى مجال الحريات لو كنت ذكر انتقد مرة واحد دكتاتورية ارجوغان كان يقطع لسانك من لغلوغة ومعاه عضو فاسد اخر ليس له لزوم لانك واحد من الاخوان المثليين اخوان لوط ومن داعمى الشرجية

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