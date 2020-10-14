بحث مشاركة القطاع الخاص في مبادرة «عمل الوفاق» للتشغيل

ناقشت لجنة تشغيل الباحثين عن العمل بوزارة العمل والتأهيل في حكومة الوفاق، مشاركة القطاع الخاص في تلك المبادرة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الأول أمس الثلاثاء بإدارة التشغيل والاستخدام، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتناول الاجتماع إمكانية ربط منطومة لجنة ترشيد المرتبات مع منظومة مركز الثوثيق والمعلومات بوزارة العمل.

حضر الاجتماع مدير إدارة التشغيل والاستخدام محمد برواطه، ورئيس لجنة إدارة صندوق التسهيلات المالية الدكتور بلقاسم السويدي، ومدير إدارة التفتيش العمالي عبدالناصر الرويمي، ومدير إدارة التفتيش الوظيفي صالح عثمان، ومدير إدارة التنظيم الإداري والملاكات الوظيفية عبدالناصر بربه.

يذكر أن الوزارة العمل أطلقت خلال شهر أكتوبر الجاري منظومة التسجيل المباشر للباحثين عن العمل عبر موقعه الإلكتروني.

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