من ترهونة.. قيادات قضائية تؤكد عزمها تحقيق العدالة (صور)

أكد المنتسبون والقيادات في الهيئات القضائية في ليبيا التزامهم المطلق بتحقيق العدالة وملاحقة الجناة.

وجاء ذلك خلال زيارة رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، ورؤساء محاكم الاستئناف في غرب البلاد وشرقها وجنوبها، إضافة إلى النائب العام المكلّف ووزير العدل المفوض بحكومة “الوفاق الوطني” لمدينة ترهونة؛ حيث شددوا جميعًا على أنهم عازمون على فرض سلطة القضاء وتحقيق العدالة وملاحقة ومعاقبة كل الجناة الذين ارتكبوا جرائم يعاقب عليها القانون.

يشار إلى أن وزير العدل في حكومة “الوفاق”، محمد لملوم، كان قد بحث مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في الإدارة المتكاملة للحدود بليبيا، فنشنزو تاليافيري، يونيو الماضي؛ عددًا من المواضيع المتعلقة بدعم القضاء، كما شدد الوزير على ضرورة الدعم الفني فيما يتعلق بموضوع المقابر الجماعية المكتشفة بمدينة ترهونة، والمساعدة في إجراء تحاليل الحمض النووي والتعرف على هوية الضحايا.

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