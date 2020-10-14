الشارف يبحث مع اتحاد المغرب العربي دعم الاستقرار في ليبيا

أجرى عضو مجلس النواب أحمد الشارف، أمس الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع أمين عام اتحاد المغرب العربي الطيب البكوش، لبحث دعم تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا وسُبل التسوية السياسية للأزمة الليبية.

وأكد الشارف، خلال الاتصال على الدور الهام لدول المغرب في إعادة الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة ليبيا واستعادة دورها الفاعل في الاتحاد.

من جانبه أكد البكوش، على دعم اتحاد المغرب العربي لمجلس النواب ودعمه اللامحدود للأشقاء الليبيين للعبور بليبيا إلى بر الأمان، مشيرا إلى التشاور المستمر بين دول الاتحاد من أجل دعم الحوار السياسي لإنهاء الأزمة الليبية ودعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتحقيق سلام دائم في ليبيا.