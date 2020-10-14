الرئاسة التركية : مستمرون في تحقيق مكاسبنا في ليبيا بموجب الاتفاقيات مع “الوفاق”

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية ابراهيم قالن، اليوم الأربعاء، إن الجهود الدبلوماسية بخصوص التطورات في الشرق المتوسط لم تتعرقل والطريق مفتوح أمامها، ساخرا من تفسير البعض لما تفعله تركيا بـ”العثمانية الجديدة”.

وأكد قالن في تصريحات صحفية أن تركيا ستواصل مكاسبها في ليبيا من خلال الاتفاقيات التي تمت بينها وبين حكومة الوفاق غير المعتمد، والتي وصفها بالشرعية.

وأشار قالن إلى أنه في حال تشكل أرضية للتحرك بشكل جماعي في مواضيع ليبيا وفلسطين وشرق المتوسط وغيرها من القضايا، فإن تركيا تنظر إلى ذلك بإيجابية، على حد قوله.

وزعم قالن أن أوروبا تعلم جيدا أن المطالب اليونانية غير عادلة، وأن جهود من يسعون لتضييق الخناق على تركيا من خلال خلق توتر سياسي، لا جدوى منها.

وأكد قالن أن تركيا مستعدة للتجاوب، إذا ما أظهرت مصر إرادة التحرك بأجندة إيجابية في القضايا الإقليمية.

وأشار إلى أن تركيا لها علاقات شديدة الخصوصية مع أذربيجان، وإن فشل مجموعة مينسك في إيجاد حل للنزاع الأذربيجاني الأرمني طيلة 30 عاما يؤكد ضرورة التفكير في آلية جديدة، مشددا

على أهمية إنهاء ما وصفه بالاحتلال الأرميني للأراضي الأذربيجانية.

كما اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه يسعى “لإبراز قوته في المحافل الدولية والإقليمية، ليعوض خسارته في الداخل، وليجمل صورته”.

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