سيالة يشارك في اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي (فيديو)

شارك وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، في اجتماعات الدورة العادية الـ37 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة عبر الفيديو كونفرانس.

وطالب سيالة، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع، بتخفيض مساهمة الدول الأعضاء في ميزانية الاتحاد الأفريقي لعام 2021، بحيث تكون تقشفية بالنظر للأوضاع الاقتصادية الاستثنائية للدول الأفريقية، نظرا للوباء المتمثل في جائحة كورونا التي أثقلت كاهل ميزانيات الدول الأفريقية بحيث يمكن تعويض المبلغ المخفض في الميزانيات القادمة بعد تجاوز الجائحة بسلام.

كما أكد سيالة، ضرورة تطبيق نظام الحصص في توزيع الوظائف بين دول الاتحاد، معبرا عن تطلع دولة ليبيا أن تكون عملية اختيار الموظفين بكفاءة عالية وأن تنشر نتيجة من تقدم لشغل مختلف الوظائف بأجهزة الاتحاد الأفريقي على الموقع الرسمي للمفوضية تطبيقا لمبدأ الشفافية في شغل الوظائف.

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