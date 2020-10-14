غلق مدينة غدامس 3 أيام للحد من انتشار «كورونا»

قرر المجلس البلدي غدامس غلق المدينة تماما، وحظر التجول داخلها، لمدة ثلاثة أيام بدءا من الثانية عشر ظهر اليوم الأربعاء وحتى السادسة صباح السبت المقبل.

جاء ذلك بناء على اجتماع المجلس واللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا المستجد بالبلدية، لبحث «التزايد المخيف في الحالات المصابة بسبب المخالطة والجديدة، وعدة التزام المخالطين بالحجر المنزلي»، حسب بيان المجلس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتقرر قفل المحلات التجارية خلال المدة نفسها، باستثناء الصيدليات والمختبرات الطبية ومحلات بيع مياه الشرب، والتأكيد على أصحاب المناسبات الاجتماعية والأعراس إتباع التعليمات الصادرة فيما يخص إقامة تلك الفعاليات.

وأشار البيان إلى أن القرار سيتيح الفرصة أمام فريق الرصد والتقصي لحصر المخالطين داخل المدينة، داعيا المواطنين إلى الحفاظ على الصحة العامة، والتعاون من أجل الحد من انتشار الوباء.

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