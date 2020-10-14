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بلدي غدامس يعلن إغلاق المدينة لمدة 3 أيام بعد تفشي فيروس كورونا

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلن المجلس البلدي غدامس، إغلاق المدينة لمدة ثلاثة أيام، بدءا من اليوم الأربعاء، الساعة 12 ظهرا، حتى يوم السبت القادم الساعة 6صباحا لزيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا في المدينة.

وأفادت البلدية في بيانٍ مشترك مع اللجنة المركزية لمجابهة جائحة كورونا، بأن الحظر سيشمل إغلاق المحلات التجارية بنفس المدة المحددة ويُستثنى من ذلك الصيدليات والمختبرات الطبية ومحلات بيع مياه الشرب.

وشدد المجلس على أصحاب المناسبات الاجتماعية والأعراس باتباع التعليمات الصادرة فيما يخص إقامة المناسبات الاجتماعية. ?

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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