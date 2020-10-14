ميناء بنغازي يستقبل عددًا من السفن التجارية

نشرت إدارة ميناء بنغازي، خلال الساعات الماضية، بيانات حديثة أظهرت رسو العديد من السفن التجارية على ميناء بنغازي.

وأوضحت البيانات رسو السفينة “ايجي فيوتشر”، التابعة للوكيل الملاحي شركة “عبر أعالي البحار للتوكيلات الملاحية”، وعلى متنها 396 حاوية بضائع وسلع مختلفة، بالإضافة لرسو السفينة “تيلي راس”، التابعة للوكيل الملاحي شركة “أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية”، وعلى متنها 260 حاوية بضائع متنوعة.

بالإضافة إلى وصول السفينة والسفينة أس فري، التابعة للوكيل الملاحي شركة “أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية” وعلى متنها 118 حاوية بضائع مختلفة، كما دخلت سفينة نقل السيارات “قراند هيوستن”، التابعة للوكيل الملاحي شركة “ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية” بالميناء الرئيس وعلى متنها 964 سيارة قادمة من السوق الأوروبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية