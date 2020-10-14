بلدي غدامس: إغلاق المدينة 3 أيام بعد تفشي فيروس كورونا

أعلن المجلس البلدي غدامس، إغلاق المدينة لمدة ثلاثة أيام، بدءا من اليوم الأربعاء، الساعة 12 ظهرا، حتى يوم السبت القادم الساعة 6 صباحا لزيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا في المدينة.

وأفادت البلدية عبر حسابها على فيسبوك، في بيانٍ مشترك، مع اللجنة المركزية لمجابهة جائحة كورونا، والحرس البلدي والجهات الأمنية، بأن الحظر سيشمل إغلاق المحلات التجارية بنفس المدة المحددة ويُستثنى من ذلك الصيدليات والمختبرات الطبية ومحلات بيع مياه الشرب.

وشدد المجلس على أصحاب المناسبات الاجتماعية والأعراس باتباع التعليمات الصادرة فيما يخص إقامة المناسبات الاجتماعية.

وكان البيان قد أكد على أن تلك القرارت تأتي بعد التزايد المخيف للحالات الموجبة المخالطة والجديدة المصابة بالجائحة وعدم التزام المخالطين بالحجر المنزلي.