منظمة الهجرة تقدم معدات لإنشاء محطات فحص في منفذي وازن ورأس اجدير

قدمت المنظمة الدولية للهجرة إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض، معدات لإنشاء محطات فحص صحي ووحدات عزل في منفذي رأس جدير ووازن الحدوديين مع تونس.

وتضمنت المساعدات المقدمة خلال الأسبوع الجاري «غرف عزل مسبقة الصنع، وأثاثا ومعدات طبية»، حسب بيان بعثة المنظمة لدى ليبيا، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

وأشار البيان إلى أن هذه المباني جاهزة لعزل وعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك حتى نقل المصابين إلى أقرب مرفق رعاية صحية.

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ولفتت المنظمة إلى «الزيادة المقلقة» للوباء في ليبيا، إذ تجاوزت حالات الإصابة المؤكدة في البلاد 44 ألفا، مشيرة إلى توسيعها نطاق دعم الشركاء الصحيين الوطنيين لتعزيز قدرتهم على الاستجابة.

وأوضحت أنه وبدعم من صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ، يقوم أطباء المنظمة بالتعاون مع موظفي مركز مكافحة الأمراض بفحص المسافرين على الحدود وتقديم المساعدة الطبية للمرضى المنتظرين.

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