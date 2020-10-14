مطالبة ليبية بتخفيض المساهمة في ميزانية الاتحاد الأفريقي

طالب معالي وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة بتخفيض مساهمة الدول الأعضاء في ميزانية الاتحاد الأفريقي لعام 2021؛ لتكون تقشفية نظرًا للأوضاع الاقتصادية الاستثنائية للدول الأفريقية.

وأشار “سيالة”، وفقًا لما ورد عن الصفحة الرسمية لإدارة الإعلام الخارجي بحكومة “الوفاق” اليوم الأربعاء، إلى أن تداعيات تفشي وباء “كوفيد 19″، أثقلت كاهل ميزانيات الدول الأفريقية، مقترحًا تعويض المبلغ المخفض في الميزانيات القادمة بعد تجاوز الجائحة بسلام.

وطالب “سيالة”، خلال كلمة ألقاها عبر الدوائر المغلقة في اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، بضرورة تطبيق نظام الحصص في توزيع الوظائف بين دول الاتحاد، مشيرًا إلى تطلع ليبيا إلى أن تكون عملية اختيار الموظفين بكفاءة عالية، وأن تُنشر نتيجة من تقدم لشغل مختلف الوظائف بأجهزة الاتحاد الأفريقي على الموقع الرسمي للمفوضية تطبيقًا لمبدأ الشفافية في شغل الوظائف.

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