وليامز تطلع السفير الأمريكي على استعدادات استئناف أعمال اللجنة العسكرية (5+5)

ليبيا – التقت الممثّلة الخاصّة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز أمس الثلاثاء سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وليامز أطلعت السفير الأمريكي وفقًا لتغريدة نشرتها البعثة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على الاستعدادات الجارية لاستئناف أعمال اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وتحضيرات ملتقى الحوار السياسي الليبي هذا الشهر.

السفير الأمريكي حثَّ الجانبين الليبيين، وخاصّة أولئك الذين يشغلون مناصب قيادية على الاستفادة من هذه الفرصة للاستجابة إلى تطلعات الشعب الليبي في إجراء انتخابات وطنية لاستعادة السيادة الليبية من خلال حكم يمثّلهم، وقبل كلّ شيء الحفاظ على الوحدة والسلام والكرامة لكل الليبيين.

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