مالطا: اعترضنا 23 حاوية متجهة لليبيا تحوي سفنا يستخدمها تجار البشر

أكد رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا، أن السلطات اعترضت 23 حاوية متجهة إلى ليبيا، تحوي كل منها على سفن كان سيستخدمها تجار البشر لتهريب الأشخاص إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أبيلا أنهم يعملون بصمت ولكن بجد، لمحاربة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية.

يذكر أن ليبيا تعد أحد الدول التي تنشط فيها تجارة البشر بعد عام 2011، وذكرت العديد من تقارير المنظمات الدولية معاناة المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا وسعيهم للفرار منها.

وجعلت الفوضى من ليبيا نقطة انطلاق مفضلة لآلاف المهاجرين غير الشرعيين الراغبين في عبور البحر الأبيض المتوسط باتجاه أوروبا إذ يستغل المهربون الفوضى التي تسود ليبيا لنقل عشرات الألاف من المهاجرين سنويًّا باتجاه أوروبا، فيما يشكو الأوروبيون باستمرار من تفاقم الأزمة، وتعاني الجهات المختصة نقصًا كبيرًا في الإمكانات لمحاربة مهربي وتجار البشر والمهاجرين غير الشرعيين.

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