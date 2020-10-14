«الوطني لمكافحة الأمراض»: 836 إصابة جديدة بكورونا و294 حالة شفاء و13 وفيات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 وفقا للبيان رقم (220) .

وأوضح المركز الوطني أنه استلم (3853) عينة، وبعد فحص تلك العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج؛ ( 3017 ) عينة سالبة، و(836) عينة موجبة ( 548 جديدة + 288 مخالطة).

وذكر بيان المركز الوطني أن العينات المستلمة موزعة على المختبرات التالية:

1.المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1880) عينة

2.مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (85) عينة

3.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (640) عينة

4.مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (83) عينة

5.مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (196) عينة

6.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (132) عينة

7.مختبر المركز الوطني لصحة الحيوانية عدد (376) عينة

8.مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (132) عينة

9.مختبر فرع المركز الوطني يفرن عدد (6) عينات

10.مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (2) عينة

11.مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (9) عينات

12.مختبر فرع المركز الوطني غدامس عدد (9) عينات

13.مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (21) عينة

14.مختبر كلية الطب جامعة طرابلس عدد (282) عينة

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1.طرابلس

عدد 335 حالة جديدة

عدد 119 حالة مخالطة

2.بنغازي

عدد 22 حالة جديدة

3.الجميل

عدد 1 حالة جديدة

4.كاباو

عدد 4 حالة جديدة

5.النواحي الأربع

عدد 3 حالة جديدة

6.غريان

عدد 33 حالة جديدة

عدد 22 حالة مخالطة

7.جنزور

عدد 9 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

8.زليتن

عدد 5 حالة جديدة

عدد 23 حالة مخالطة

9.مصراتة

عدد 1 حالة جديدة

عدد 50 حالة مخالطة

10.الزاوية الجنوب

عدد 7 حالة جديدة

11.صرمان

عدد 5 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

12.ظاهر الجبل

عدد 4 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

13.ترهونة

عدد 9 حالة جديدة

عدد 10 حالة مخالطة

14.القره بوللي

عدد 13 حالة جديدة

15.بني وليد

عدد 1 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

16.الزنتان

عدد 7 حالة جديدة

عدد 27 حالة مخالطة

17.الرجبان

عدد 2 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

18.المعمورة

عدد 3 حالة جديدة

19.الحرابة

عدد 2 حالة جديدة

20.الزاوية الغرب

عدد 5 حالة جديدة

21.الرياينة

عدد 2 حالة جديدة

22.صبراته

عدد 34 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

23.السواني بني ادم

عدد 3 حالة جديدة

24.يفرن

عدد 3 حالة جديدة

25.السايح

عدد 2 حالة جديدة

26.مزدة

عدد 2 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

27.السبيعة

عدد 4 حالة جديدة

عدد 7 حالة مخالطة

28.الجفارة

عدد 1 حالة جديدة

29.اجدابيا

عدد 6 حالة جديدة

30.سبها

عدد 1 حالة مخالطة

31.الشاطئ

عدد 1 حالة جديدة

32.وادي عتبة

عدد 1 حالة جديدة

33.درج

عدد 1 حالة جديدة

34.غدامس

عدد 3 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

35.الواحات

عدد 8 حالة جديدة

36.الأصابعة

عدد 2 حالة جديدة

37.الكفرة

عدد 2 حالة جديدة

38.باطن الجبل

عدد 2 حالة جديدة

عدد 8 حالة مخالطة

أما بالنسب لحالات الشفاء الــ ( 294 ) حسب المدن

1.عدد 243 حالة في طرابلس

2.عدد 4 حالات في الزنتان

3.عدد 13 حالة في الواحات

4.عدد 8 حالات في تازربو

5.عدد 11 حالة في غريان

6.عدد 4 حالات في صرمان

7.عدد 2 حالة في مصراته

8.عدد 1 حالة في ككلة

9.عدد 8 حالات في زليتن

وبالنسبة لحالات الوفاة الـ ( 13 ) وفقًا للمدن

1.عدد 2 حالة في الواحات

2.عدد 1 حالة في سبها

3.عدد 3 حالات في العجيلات

4.عدد 2 حالة في مصراته

5.عدد 1 حالة في الكفرة

6.عدد 1 حالة في بنغازي

7.عدد 3 حالات في مسلاته

ولفت بيان المركز الوطني إلى أن الإحصاءات العامة بلغت إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” 45821 والحالات النشطة 19851، والمتعافين 25301، والوفيات 669 .