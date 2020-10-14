السيسي: مساعي إيجاد حلٍّ جذري للأزمة الليبية تسير وفق مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة

ليبيا – قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الثلاثاء إنّ المساعي الجارية لإيجاد حلٍّ جذري للأزمة الليبية واستعادة الاستقرار والأمن، تسير وفق المسار السياسي ونتائج مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة.

السيسي أشار خلال استقبالة أمس الثلاثاء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في القاهرة -بحسب المكتب الإعلامي التابع له- إلى أنّ هذه المساعي تهدف إلى تثبيت الموقف الحالي على أرض الواقع وفق الخطوط المعلنة، وصولًا إلى الاستحقاق الانتخابي.

وشدّد السيسي على أنّ التنسيق المشترك وقوة الإرادة ووحدة المواقف العربية من شأنها فرض محدّدات الأمن القومي العربي وخطوطه.