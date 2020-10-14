صحيفة أمريكية: إرسال مرتزقة أردوغان إلى ليبيا وأذربيجان أصبح «ظاهرة طبيعية»

أكدت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، أن مئات المقاتلين السوريين المرتبطين بتركيا انتشروا في منطقة الصراع في قره باخ وشاركوا في المعارك بين أذربيجان وأرمينيا.

وقالت الصحيفة في مقال لها: “إن تركيا، بحسب وزارة الدفاع الأمريكية، سبق لها أن نظمت إرسال قرابة 5 آلاف مسلح من سوريا إلى ليبيا”.

وأضافت “أكد مصدر في سوريا أن إرسال المقاتلين إلى ليبيا أو اذربيجان أصبح «ظاهرة طبيعية»، حيث إن مئات آخرين يستعدون للسفر.

ووفق مصادر الصحيفة، فإن أنباء بدأت منذ يوليو “تنتشر في صفوف الجماعات المتمردة السورية، تفيد بأن تركيا تقوم بتجنيد مقاتلين للمشاركة في الأعمال العدائية”.

وأفاد مصدر في سوريا مرتبط بالجماعات المسلحة بأن مئات الأشخاص انتشروا هناك لكن “العشرات عادوا بالفعل لخوفهم من القتال العنيف”.

وأشارت الصحيفة إلى إن تركيا نظمت تدريبات عسكرية في أذربيجان لمدة أسبوعين وزودت السلطات الأذربيجانية بطائرات مسيرة هجومية.