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صحيفة أمريكية: إرسال مرتزقة أردوغان إلى ليبيا وأذربيجان أصبح «ظاهرة طبيعية»

تم النشر منذُ 55 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكدت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، أن مئات المقاتلين السوريين المرتبطين بتركيا انتشروا في منطقة الصراع في قره باخ   وشاركوا في المعارك بين أذربيجان وأرمينيا.

وقالت الصحيفة في مقال لها: “إن تركيا، بحسب وزارة الدفاع الأمريكية، سبق لها أن نظمت إرسال قرابة 5 آلاف مسلح من سوريا إلى ليبيا”.

وأضافت “أكد مصدر في سوريا أن إرسال المقاتلين إلى ليبيا أو اذربيجان أصبح «ظاهرة طبيعية»، حيث إن مئات آخرين يستعدون للسفر.

ووفق مصادر الصحيفة، فإن أنباء بدأت منذ يوليو “تنتشر في صفوف الجماعات المتمردة السورية، تفيد بأن تركيا تقوم بتجنيد مقاتلين للمشاركة في الأعمال العدائية”.

وأفاد مصدر في سوريا مرتبط بالجماعات المسلحة بأن مئات الأشخاص انتشروا هناك لكن “العشرات عادوا بالفعل لخوفهم من القتال العنيف”.

وأشارت الصحيفة إلى إن تركيا نظمت تدريبات عسكرية في أذربيجان لمدة أسبوعين وزودت السلطات الأذربيجانية بطائرات مسيرة هجومية.

الوسوم

أذربيجان أردوغان المرتزقة ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • زلزال مدمر يضرب مناطق في الصين والهند – ويودي الى انهيارات في المباني والمستشفيات والمعامل والطرقات – وفياضانات عارمة تحتاج المدن الأوروبية وسبب في نزوح عشرات الآلاف من مواطنين اوروبا الى المناطق الجبلية والغابات المنقطعة دون طعام او شراب – ..!!!

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  • اردوغان خليفة اسامة بن لادن وابوبكر البغدادى وهو من وحد التنظيمات الارهابية وتزعمها علنا وكل سفارات تركيا وقطر بالخارج فى خدمة الارهاب الدولى

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