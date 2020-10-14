سرقة 750 متر من أسلاك الكهرباء في منطقة المشعوب

سرق مجهولون 750 متر من أسلاك خط كهرباء التنمية بمنطقة المشعوب بدائرة توزيع الساحل بإدارة توزيع المرقب.

وتسببت الواقعة في فقد التغذية نحو 120 محولا، وانقطاع التيار الكهربائي عن العديد من المنازل والمزارع، حسب بيان الشركة العامة للكهرباء على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

وشهدت الفترة الأخيرة ازديادا في وقائع سرقة أسلاك الكهرباء، إذ سرقت 1650 مترا من أسلاك خط كهرباء ضغط عالٍ في منطقة الشرفة بدائرة توزيع الساحل، بإدارة توزيع المرقب، الإثنين الماضي، كما سطا مجرمون على خط ضغط منخفض بإدارة توزيع ترهونة، أمس الأحد.

وأطلقت شركة الكهرباء تحذيرا من «ازدياد أعمال السرقة والنهب والاعتداءات على الشبكة الكهربائية ومكوناتها خلال الفترة الأخيرة، وفي أكثر من منطقة»، مضيفة أن تلك الوقائع «تتسبب في قطع التيار عن أحياء بأكملها، وإغراقها في ظلام دامس ولساعات طويلة».

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