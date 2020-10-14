ترامب : هيلاري كلينتون المسؤولة عن دمار ليبيا وانتشار داعش الإرهابي في العالم

حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون مسؤولية الدمار والنزاع الذي حدث في ليبيا خلال توليها الوزارة .

وأوضح ترامب في كلمة له ألقاها أمام الجمهور الأمريكي أن العالم كان مستقرا قبل أن يقرر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما تعيين هيلاري وزيرة الخارجية الأمريكية، مشيرا الي أن رغباتها السيئة سببت الكثير من الكوارث في العالم .

وأشار ترامب إلى أنه عقب 4 سنوات من تولي هيلاري مسؤولية الخارجية انتشر تنظيم داعش الإرهابي في العالم وأصبحت ليبيا مدمرة، كما أنشرت الجريمة والعنف في العراق، وأصبحت سوريا تعاني من الحرب الأهلية.

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