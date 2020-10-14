أكثر من نصف إصابات «كورونا» الجديدة في طرابلس

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 836 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، منها 454 حالة في طرابلس.

وجاءت غريان ثانيا بـ 55 حالة، ثم مصراتة بـ 51 حالة، و36 حالة في صبراتة، و34 حالة في الزنتان، و28 حالة في زليتن، و22 حالة في بنغازي، و19 حالة في ترهونة، و13 حالة في كل من السبيعة والقره بوللي، و10 حالات في كل من باطن الجبل وجنزور، و8 حالات في كل من غدامس والواحات وظاهر الجبل، حسب النشرة حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء.

إضافة إلى 7 حالات في كل من الزاوية الجنوب وصرمان، و6 حالات في كل من أجدابيا ومزدة، و 5 حالات في الزاوية الغرب، و 4 حالات في الرجبان وكاباو، 3 حالات في كل من السواني بني آدم ويفرن والمعمورة والنواحي الأربع، وحالتين في كل من الأصابعة والكفرة والسايح والرياينة والحرابة وبني وليد، وحالة واحدة في سبها والشاطئ ووادي عتبة ودرج والجفارة والجميل.

وتعافى 294 مصابا، منهم 243 حالة في طرابلس، و4 حالات في كل من صرمان والزنتان، و13 حالة في الواحات، و8 حالات في كل من زليتن وتازربو، و11 حالة في غريان، وحالتين في مصراتة، وحالة في ككلة.

وفي حين توفى 13 مصابا منهم حالتان في مصراتة والواحات، وحالة في سبها، و3 حالات في كل من مسلاتة والعجيلات، وحالة في كل من الكفرة وبنغازي.

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