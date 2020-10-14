معيتيق يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي سبل دعم مسار مخرجات مؤتمر برلين

ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق أمس الثلاثاء سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه انطونيو سابديل الذي استلم مهامه مؤخّرًا.

اللقاء أكّد بحسب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق على دعم مسار مخرجات مؤتمر برلين وما توصل إليه الاجتماع المنعقد في برلين مؤخّرًا، من أجل دعم المسار الدستوري وتوحيد الميزانية العامة وتأكيد العمل مع الأطراف الدولية، لضمان استمرار إنتاج النفط وما اتخذ من خطوات لحزمة الإصلاحات الاقتصادية.

وبدوره، أكّد السفير استعداد الاتحاد الأوروبي العمل مع البلديات للإسهام في عدد من مشروعات التنمية، ودعم وتوحيد الجهود بما يمكّن المفوّضية العليا للانتخابات للانتهاء من استحقاقاتها خلال الفترة القادمة.

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