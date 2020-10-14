توافق مجلسي “النواب والدولة” على إنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا

طغى طابع التوافق والانسجام على البيان الصادر في ختام المباحثات بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة.

وأعلن ممثلوا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بعد مناقشاتهم حول المسار الدستوري في القاهرة، ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والبدء في ترتيبات المرحلة القادمة.

كما أكد البيان المشترك للبرلمان والأعلى للدولة، على أن طرفي الحوار توافقا على إجراء المناقشات القانونية حول إمكانية الاستفتاء على مشروع الدستور، وأن طاولة المفاوضات طرحت آراء ومقترحات عدة، وحثت الأطراف المجتمعة البعثة الأممية للدعم في ليبيا، على ضرورة الخروج باتفاق قانوني يضمن ترتيبات دستورية توافقية تسمح بتفعيل الاتفاق السياسي الشامل.

وعن أجواء المفاوضات، أكد البيان أنها جرت بمرونة واتفاق على الاستمرار في المناقشات، وإضافة لذلك، أعرب الطرفان عن رغبتهما في عقد جولة ثانية في مصر، لاستكمال المناقشات التي وصفها البيان بالبناءة، حول الترتيبات الدستورية، لإنتاج حوار مجتمعي للوصول إلى توافقات دستورية تسمح لليبيا بالمضي قدما في المسار الدستوري.

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