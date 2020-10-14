سرقة سيارة مستشفى بني وليد العام “تحت تهديد السلاح”

أكد مستشفى بني وليد العام، اليوم الأربعاء، سرقة سيارة خاصة بنقل العناصر الطبية والطبية المساعدة لمستشفى بني وليد العام، تحت تهديد السلاح.

وأوضحت إدارة مستشفى بني وليد العام، أن السيارة من نوع “هونداي H1 موديل 2019″، سعة 12 راكبًا، تمت سرقتها عند تمام الساعة الثامنة صباحًا اليوم الأربعاء، بالقرب من كوبري الأساحقة؛ حيث قامت مجموعة مسلحة بإيقاف السائق والتهجم عليه بقوة السلاح والاستيلاء على السيارة ثم لاذت بالفرار.

وكان عدد من المؤسسات الأهلية بالمدينة والمشائخ والأعيان، قد أطلقوا، السبت الماضي، الحملة الوطنية لمواجهة ظاهرة القتل العمد داخل مدينة بني وليد للقضاء على هذه الظاهرة، وأطلقت الحملة وأشرفت عليها، مؤسسة الإنماء والتنمية المستدامة، بالتعاون مع جامعة بني وليد؛ لتستمر على مدى شهر كامل ابتداء من أمس السبت، كما تم التعاون مع مكتب الأوقاف ببلدية بشأن توحيد خطب الجمعة وتناول موضوع القتل العمد بشكل تفصيلي من حيث العقوبة والأسباب وما يترتب على القاتل.

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