الزاوية لتكرير النفط تبحث مدى جاهزيتها لاستئناف الإنتاج

عقد أمس الثلاثاء، الاجتماع الفني لشركة الزاوية لتكرير النفط، بمقر المؤسسة الوطنية للنفط الرئيسي ( قاعة السرير) بمدينة طرابلس، وبالربط عبر الدوائر المغلقة من مقر الشركة بمدينة الزاوية، بحضور مدير عام الصناعات بالمؤسسة الوطنية للنفط خالد جويلي، ورئيس لجنة الإدارة بشركة الزاوية الصادق محمد.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة نشاطات الشركة المختلفة، والبنود المالية والفنية، وكذلك الإجراءات الوقائية من فيروس ( كوفيد 19 ) التي قامت الشركة بتطبيقها في جميع مواقعها، كما تمت مناقشة عدة مواضيع، أبرزها الوضع الحالي بالمصفاة ومدى جاهزيتها والوحدات المرافقة، لإعادة تشغيلها واستئناف عمليات الانتاج، وذلك بعد رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة، وخطط الصيانة المبرمجة من قبل المختصين بالشركة للوحدات الصناعية لاستئناف عمليات التشغيل، بالإضافة الى التجهيزات الجارية بمصنع اسفلت الزاوية، وعمليات الانتاج بمصنع اسفلت بنغازي، ومصنع خلط وتعبئة الزيوت، وايضاً تم التطرق الى المشاريع الرأسمالية المُرحّلة والجاري تنفيذها والمقترحة للعام 2021.