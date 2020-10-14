حكماء مصراتة: اتفقنا مع وفد المنطقة الشرقية على فتح المجال الجوي بالتنسيق مع مصلحة المطارات

ليبيا – أكّد رئيس مجلس حكماء وأعيان مصراتة محمد الرجوبي أنّ وفد المنطقة الشرقية الذي وصل أمس الثلاثاء إلى مصراتة في ظروف صعبة، ناقش مسألة المصالحة وحقن الدماء بين الليبيين، مبينًا أنّ اللقاء خرج بجملة من النتائج الإيجابية.

الرجوبي وفي حديث لبرنامج “البلاد” على قناة “NEWS 218” أمس الثلاثاء، أضاف أنّ الاتفاق يقضي بأن تتم مبادلة كل المعتقلين من الطرفين ممن ليس لديهم قضايا جنائية، وفتح المجال الجوي لاستقبال الطائرات بين المنطقة الشرقية ومصراتة، بالتنسيق مع مصلحة المطارات.

وبدوره أشار عضو الهيئة الوطنية لمشائخ برقة ونيس الحواز إلى أنّ زيارة وفد المنطقة الشرقية جاءت في إطار العمل على المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات.

هذا وكان وفد المنطقة الشرقية، قامَ بزيارة لمدينة تاورغاء واطّلع على مخرجات المصالحة بينها وبين مدينة مصراتة ونتائجها الإيجابيَّة، وفتح الطريق بين مدن الشرق والغرب.

ومن جانبه، أعرب الوفد عن امتنانه لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وأبدى نيّته الخالصة لطيِّ صفحة الماضي والعمل الجاد لصون وحدة التراب الليبي وحلِّ مشاكله السياسية والاجتماعية.

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