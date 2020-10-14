الوطني لمكافحة الأمراض: تسجيل 13 حالة وفاة و836 إصابة جديدة بكورونا وتماثل 294 حالة للشفاء

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأربعاء، تسجيل 13 حالة وفاة و836 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا.

وأوضح المركز في بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه استلم الثلاثاء 3853 عينة من عدة مختبرات في مختلف أنحاء ليبيا، مبينا أن نتائج فحص هذه العينات جاءت 3017 عينة سالبة و836 عينة موجبة.

وأضاف المركز أن إجمالي عدد الوفيات منذ ظهور الوباء في البلاد بلغ 669 حالة، وإجمالي عدد الإصابات وصل إلى 45821 حالة، لافتا إلى أنه سجل أيضا تماثل 294 حالة للشفاء.

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