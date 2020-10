أخبار ليبيا24 أكد مصدر مطلع أن أحد عناصر تنظيم الدولة الإرهابي “داعش” المدعو حافظ عبدالحميد البراني المنصوري والمتواجد في سجن قرنادة توفي نتيجة إصابته بمرض السرطان. وأضاف المصدر أن الإرهابي المنصوري من مواليد 1979 ومن سكان حي شيحا الغربية أصيب بالسرطان على مستوى البطن ويعاني منه منذ مدة طويلة، وبعد مضاعفات حدثت له داخل سجن […]

